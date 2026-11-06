Freshways将把牛奶收购价下调7便士——《卫报》

英国牛奶加工商Freshways将从12月1日起把向农民支付的牛奶收购价每升下调7便士，降至29.4便士。该公司向小型商店、咖啡馆、酒店和批发企业供应包装牛奶，并将此决定归因于乳制品市场形势走弱以及饮用奶销售利润偏低，《卫报》报道。

Freshways董事总经理巴利·尼贾尔表示，预期中的乳制品市场好转并未出现，而公司的成本却有所上升。此次降价几乎抵消了该加工商在此前两个月、经历炎热干燥的夏季后实施的每升累计上涨9便士。

农民的反应

全国农民联盟乳业委员会主席伊恩·哈维表示，该行业的信心处于“最低水平”。他说，许多生产商获得的奶价已经低于生产成本。他们的成本受到收购价格不稳定、夏季干旱以及燃料和化肥价格上涨的影响。

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哈维家族位于北康沃尔的农场饲养着160头荷斯坦牛和艾尔夏牛，他并未直接受到Freshways决定的影响：他的牛奶在当地被加工成切达奶酪。不过，他强调，在两三个月内突然而非逐步降价，会令生产商的处境更加困难。

其他加工商的价格

合作社Arla Foods与Müller和First Milk同为英国最大的三家牛奶加工商之一，也宣布在11月将标准价格每升下调0.45便士，至40.41便士。与此同时，Arla维持有机牛奶的收购价不变，为每升58.25便士。

Arla评估认为，全球牛奶供应已在高位趋于稳定，而乳清蛋白市场已略微回落，脱离纪录高位。乳制品市场分析师克里斯·沃克兰指出，包括切达奶酪和马苏里拉奶酪生产商在内的其他加工商维持价格不变。他还指出，农民很难更换收购其牛奶的公司，因为只有少数加工商在接纳新的供应商。

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