В Вашингтоне Firefly Aerospace заключила с компанией спутниковой связи AST SpaceMobile соглашение стоимостью 1,3 млрд долларов на поставку двигателей для новой тяжёлой ракеты Blacklift. Как сообщает Channel NewsAsia, контракт должен обеспечить AST SpaceMobile двигателями для первых трёх ракет.

Поставки для трёх ракет

Firefly должна изготовить и поставить 27 новых двигателей Miranda, а также девять двигателей Vira для работы в космосе. Соглашение также предусматривает лицензию, которая позволит AST SpaceMobile позднее самостоятельно производить эти двигатели.

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Контракт является частью плана AST SpaceMobile по разработке собственной ракеты Blacklift. Компания стремится развернуть спутниковую группировку для предоставления услуг глобального мобильного широкополосного доступа и снизить зависимость от ракет сторонних операторов, в частности Falcon 9 компании SpaceX.

Запуск запланирован на 2028 год

AST SpaceMobile заявила, что ориентируется на первый запуск Blacklift в конце 2028 года. В материале отмечается, что такой график является амбициозным. По данным компании, ракета проектируется для многоразового использования и за один запуск сможет выводить на орбиту до пяти спутников BlueBird.

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