在华盛顿，Firefly Aerospace与卫星通信公司AST SpaceMobile签署了一项价值13亿美元的协议，为新型重型运载火箭Blacklift供应发动机。正如Channel NewsAsia报道，该合同将为AST SpaceMobile的首批三枚火箭提供发动机。

为三枚火箭供货

Firefly将制造并交付27台新型Miranda发动机，以及9台用于太空运行的Vira发动机。该协议还规定了一项许可，允许AST SpaceMobile日后自行生产这些发动机。

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该合同是AST SpaceMobile开发自有Blacklift火箭计划的一部分。该公司旨在部署卫星星座，以提供全球移动宽带服务，并减少对第三方运营商火箭的依赖，其中包括SpaceX的Falcon 9。

计划于2028年发射

AST SpaceMobile表示，其目标是在2028年底首次发射Blacklift。报道指出，这一时间表颇具挑战性。据该公司称，这枚火箭正被设计为可重复使用，单次发射可将多达5颗BlueBird卫星送入轨道。

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