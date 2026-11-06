Firefly уклала угоду на $1,3 млрд для ракети AST SpaceMobile — Channel NewsAsia

У Вашингтоні Firefly Aerospace уклала з компанією супутникового зв’язку AST SpaceMobile угоду вартістю 1,3 млрд доларів на постачання двигунів для нової важкої ракети Blacklift. Як повідомляє Channel NewsAsia, контракт має забезпечити AST SpaceMobile двигунами для перших трьох ракет.

Постачання для трьох ракет

Firefly має виготовити та поставити 27 нових двигунів Miranda, а також дев’ять двигунів Vira для роботи в космосі. Угода також передбачає ліцензію, яка дозволить AST SpaceMobile згодом самостійно виробляти ці двигуни.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Контракт є частиною плану AST SpaceMobile розробити власну ракету Blacklift. Компанія прагне розгорнути супутникове угруповання для надання послуг глобального мобільного широкосмугового зв’язку та зменшити залежність від ракет сторонніх операторів, зокрема Falcon 9 компанії SpaceX.

Запуск запланували на 2028 рік

AST SpaceMobile заявила, що орієнтується на перший запуск Blacklift наприкінці 2028 року. У матеріалі зазначається, що такий графік є амбітним. За даними компанії, ракету проєктують для багаторазового використання, а за один старт вона зможе виводити на орбіту до п’яти супутників BlueBird.

Читай нас у