W Waszyngtonie Firefly Aerospace zawarła z firmą łączności satelitarnej AST SpaceMobile umowę wartą 1,3 mld dolarów na dostawę silników do nowej ciężkiej rakiety Blacklift. Jak informuje Channel NewsAsia, kontrakt ma zapewnić AST SpaceMobile silniki dla pierwszych trzech rakiet.

Dostawy dla trzech rakiet

Firefly ma wyprodukować i dostarczyć 27 nowych silników Miranda, a także dziewięć silników Vira do pracy w kosmosie. Umowa przewiduje również licencję, która pozwoli AST SpaceMobile w przyszłości samodzielnie produkować te silniki.

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Kontrakt jest częścią planu AST SpaceMobile dotyczącego opracowania własnej rakiety Blacklift. Firma dąży do rozmieszczenia konstelacji satelitów, aby świadczyć usługi globalnego mobilnego internetu szerokopasmowego i zmniejszyć zależność od rakiet zewnętrznych operatorów, w tym Falcona 9 firmy SpaceX.

Start zaplanowano na 2028 rok

AST SpaceMobile oświadczyła, że celuje w pierwszy start Blacklift pod koniec 2028 roku. W materiale zaznaczono, że taki harmonogram jest ambitny. Według firmy rakieta jest projektowana do wielokrotnego użytku, a podczas jednego startu będzie mogła wynieść na orbitę do pięciu satelitów BlueBird.

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