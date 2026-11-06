Премьер-министр Энди Бернем заявил, что правительство стремится провести «довольно радикальные изменения» в поддержке молодых людей. Реформа может предусматривать более строгие правила доступа к социальным выплатам, а также расширение помощи в поиске работы, обучении и поддержке психического здоровья, сообщает The Guardian.

Пересмотр поддержки молодежи

Заявления Бернема прозвучали накануне публикации второй части обзора бывшего министра Алана Милберна. Документ посвящен сокращению числа молодых людей, которые не работают, не учатся и не проходят профессиональную подготовку.

Ожидается, что Милберн предложит масштабные меры по трудоустройству и обучению молодежи. Обзор также может рекомендовать ограничить доступ к некоторым выплатам для людей, которые отказываются взаимодействовать с соответствующими службами. В первой части обзора, опубликованной в мае, говорилось, что примерно каждый восьмой молодой человек — около 1 млн человек — не работает и не учится.

Выплаты и инвестиции

Бернем назвал проблему общественно важной и заявил, что у молодых людей должны быть жизненные перспективы. По его словам, поддержки для тех, кто взрослеет в мире, отличающемся от мира старших поколений, было недостаточно.

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Отвечая на вопрос о возможном сокращении некоторых выплат, премьер-министр заявил, что готов принимать сложные решения. Он отметил, что не может согласиться с ситуацией, когда 1 млн или более молодых людей в возрасте 20–29 лет получают выплаты.

Бернем подчеркнул, что реформа не должна сводиться только к системе социальной помощи. Он связал ее с пересмотром поддержки детей с раннего возраста, поскольку, по его словам, многие из них приходят в школу неподготовленными к обучению и впоследствии не восполняют этот пробел.

В интервью BBC премьер-министр также сказал, что расходы на поддержку молодежи сначала должны вырасти. По его словам, для этого может потребоваться перераспределение средств, однако со временем общие расходы на социальные выплаты должны снизиться.

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