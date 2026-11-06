伯纳姆未排除削减部分青年福利的可能性——《卫报》

首相安迪·伯纳姆表示，政府希望对青年支持体系进行“相当激进的改革”。改革可能包括更严格的社会福利领取规则，以及扩大求职、教育和心理健康支持方面的帮助，《卫报》报道。

审查对青年的支持

伯纳姆发表上述言论之际，前部长艾伦·米尔本的审查报告第二部分即将公布。该文件旨在减少未就业、未接受教育且未参加职业培训的青年人数。

预计米尔本将提出大规模措施，以促进青年就业和教育。该审查报告还可能建议限制拒绝与相关服务机构合作的人获得部分福利。5月公布的审查报告第一部分称，大约每八名青年中就有一人——约100万人——没有工作，也没有接受教育。

福利与投资

伯纳姆称这一问题具有社会重要性，并表示年轻人需要拥有生活前景。他说，对于在与老一代人不同的世界中成长的人而言，现有支持并不充分。

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在被问及可能削减部分福利时，首相回答说，他已准备好作出艰难决定。他指出，他无法接受100万或更多20至29岁的年轻人领取福利的情况。

伯纳姆强调，改革不应仅限于社会援助体系。他将其与审查从幼年开始对儿童的支持联系起来，因为据他所说，许多儿童入学时尚未做好学习准备，之后也未能弥补这一差距。

首相在接受BBC采访时还表示，对青年的支持支出起初必须增加。他说，这可能需要重新分配资金，但随着时间推移，社会福利的总体支出应当下降。

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