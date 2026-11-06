Бернем не виключив скорочення окремих виплат для молоді — The Guardian

Прем’єр-міністр Енді Бернем заявив, що уряд прагне провести «доволі радикальні зміни» у підтримці молодих людей. Реформа може передбачати суворіші правила доступу до соціальних виплат, а також розширення допомоги з пошуком роботи, навчанням і підтримкою психічного здоров’я, повідомляє The Guardian.

Перегляд підтримки молоді

Заяви Бернема пролунали напередодні публікації другої частини огляду колишнього міністра Алана Мілберна. Документ присвячений скороченню кількості молодих людей, які не працюють, не навчаються і не проходять професійної підготовки.

Очікується, що Мілберн запропонує масштабні заходи для працевлаштування та навчання молоді. Огляд також може рекомендувати обмежити доступ до деяких виплат для людей, які відмовляються взаємодіяти з відповідними службами. У першій частині огляду, оприлюдненій у травні, йшлося, що приблизно кожна восьма молода людина — близько 1 млн осіб — не працює та не навчається.

Виплати та інвестиції

Бернем назвав проблему суспільно важливою та заявив, що молодим людям потрібно мати перспективу в житті. За його словами, підтримки для тих, хто дорослішає у світі, відмінному від світу старших поколінь, було недостатньо.

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На запитання про можливе скорочення деяких виплат прем’єр відповів, що готовий ухвалювати складні рішення. Він зазначив, що не може погодитися з ситуацією, коли 1 млн або більше молодих людей віком 20–29 років отримують виплати.

Бернем наголосив, що реформа не має зводитися лише до системи соціальної допомоги. Він пов’язав її з переглядом підтримки дітей від раннього віку, оскільки, за його словами, чимало з них приходять до школи неготовими до навчання й надалі не надолужують цей розрив.

В інтерв’ю BBC прем’єр також сказав, що спочатку видатки на підтримку молоді мають зрости. За його словами, для цього може знадобитися перерозподіл коштів, але з часом загальні витрати на соціальні виплати мають знизитися.

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