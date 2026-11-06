У Ціцікарі через сильний сніг посилили прибирання на залізниці — ECNS
У місті Ціцікар у китайській провінції Хейлунцзян після сильного снігу залізничні станції посилили прибирання, щоб забезпечити безпечний рух пасажирських і вантажних поїздів. Сніг ішов у середу та четвер, тому роботи активізували на станціях уздовж ліній Біньчжоу, Цібеї, Пінці та Фунень, повідомляє ECNS.
Очищення колій і стрілок
Працівників станцій у Ціцікарі, якими керує China Railway Harbin Group, оперативно залучили до прибирання снігу. На залізничному вокзалі Ціцікара колії та стрілочні переводи цілодобово очищали снігоочисниками й лопатами.
Також сніг прибирали з платформ, виходів, входів до залів очікування та підземних переходів. Для пасажирів частіше робили оголошення з проханням бути обережними під час пересування.
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Аварійне реагування на станції Фуюй
Станція Фуюй після снігопаду запустила аварійне реагування та організувала очищення снігу в міру його накопичення, розповів заступник начальника станції Го Цзя. Біля входів, на надземних переходах і краях платформ розмістили протиковзкі килимки та попереджувальні знаки, а працівників призначили спрямовувати пасажирів.
Для очищення ключових стрілочних переводів на станції поєднували ручний і механізований способи. Це мало підтримувати надійну роботу переводів і безпечний рух поїздів.