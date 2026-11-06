W mieście Qiqihar w chińskiej prowincji Heilongjiang stacje kolejowe nasiliły odśnieżanie po intensywnych opadach śniegu, aby zapewnić bezpieczny ruch pociągów pasażerskich i towarowych. Śnieg padał w środę i czwartek, dlatego zintensyfikowano prace na stacjach wzdłuż linii Binzhou, Qibei, Pingqi i Funen, podaje ECNS.

Oczyszczanie torów i rozjazdów

Pracowników stacji w Qiqiharze, zarządzanych przez China Railway Harbin Group, szybko skierowano do odśnieżania. Na dworcu kolejowym w Qiqiharze tory i rozjazdy oczyszczano przez całą dobę przy użyciu sprzętu do odśnieżania i łopat.

Śnieg usuwano także z peronów, wyjść, wejść do poczekalni i przejść podziemnych. Częściej nadawano komunikaty z prośbą do pasażerów o zachowanie ostrożności podczas przemieszczania się.

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Reagowanie kryzysowe na stacji Fuyu

Po opadach śniegu stacja Fuyu uruchomiła reagowanie kryzysowe i zorganizowała odśnieżanie w miarę jego gromadzenia się, powiedział zastępca naczelnika stacji Guo Jia. W pobliżu wejść, na kładkach nadziemnych i przy krawędziach peronów rozmieszczono maty antypoślizgowe oraz znaki ostrzegawcze, a pracowników wyznaczono do kierowania pasażerami.

Do oczyszczania kluczowych rozjazdów na stacji łączono metody ręczne i zmechanizowane. Miało to zapewnić niezawodne działanie rozjazdów i bezpieczny ruch pociągów.

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