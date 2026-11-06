Компания Liebherr представила R 9300 G8-E — электрический горный экскаватор массой 250 тонн, созданный на базе платформы R 9300 G8. Машина оснащена электрическим приводом мощностью 850 кВт, или 1140 лошадиных сил, и рассчитана на питание от сети напряжением 6–6,6 кВ, сообщает Electrek.

Характеристики экскаватора

В Liebherr заявили, что электрическая версия обеспечивает такую же гидравлическую мощность и характеристики ковша, как дизельная модификация. Для ковша указан показатель 1,8 тонны на кубический метр.

По данным Electrek, в 2024 году Liebherr начала в ограниченных объемах переоборудовать дизельные горные экскаваторы в электрические. Компания позиционирует новую модель как серийное развитие этого опыта.

Системы помощи и питания

R 9300 G8-E стандартно оснащен системой Liebherr Power Efficiency – Hydraulic Control. Она адаптирует гидравлическую мощность к профилю нагрузки машины и снижает общий коэффициент нагрузки силовой установки.

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Благодаря электронной архитектуре Generation 8 экскаватор совместим с технологиями IoMine. Среди них — системы помощи оператору, полуавтономный помощник заполнения ковша Bucket Filling Assistant, система обзора Skyview и инструмент визуализации данных Data View.

Клиенты также могут установить автономную систему кабельного барабана, предназначенную для управления кабелем и поддержания мобильности машины на площадке. Electrek отмечает, что экскаватор, по-видимому, имеет бортовые аккумуляторы, однако преимущественно работает от электросети. Это должно сократить потребность в перерывах на зарядку при наличии стабильного сетевого питания.

Liebherr также указывает, что электрический привод имеет меньше движущихся частей, чем традиционная трансмиссия. При определенных условиях это может снизить потребность в техническом обслуживании и связанные с ним расходы. Компания добавляет, что меньший уровень вибрации в кабине может улучшить комфорт оператора и снизить утомляемость.

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