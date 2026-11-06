Firma Liebherr zaprezentowała R 9300 G8-E — elektryczną koparkę górniczą o masie 250 ton, stworzoną na bazie platformy R 9300 G8. Maszyna ma napęd elektryczny o mocy 850 kW, czyli 1140 koni mechanicznych, i jest przystosowana do zasilania z sieci o napięciu 6–6,6 kV, informuje Electrek.

Charakterystyka koparki

W Liebherrze oświadczono, że wersja elektryczna zapewnia taką samą moc hydrauliczną i parametry łyżki jak modyfikacja z silnikiem Diesla. Dla łyżki podano wskaźnik 1,8 tony na metr sześcienny.

Według Electrek, w 2024 roku Liebherr rozpoczął w ograniczonym zakresie przebudowę spalinowych koparek górniczych na elektryczne. Firma pozycjonuje nowy model jako seryjne rozwinięcie tych doświadczeń.

Systemy wspomagania i zasilania

R 9300 G8-E jest standardowo wyposażony w system Liebherr Power Efficiency – Hydraulic Control. Dostosowuje on moc hydrauliczną do profilu obciążenia maszyny i zmniejsza ogólny współczynnik obciążenia zespołu napędowego.

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Dzięki elektronicznej architekturze Generation 8 koparka jest kompatybilna z technologiami IoMine. Należą do nich systemy wspomagania operatora, półautonomiczny asystent napełniania łyżki Bucket Filling Assistant, system obserwacji Skyview oraz narzędzie wizualizacji danych Data View.

Klienci mogą również zainstalować autonomiczny system bębna kablowego, przeznaczony do zarządzania kablem i utrzymywania mobilności maszyny na terenie zakładu. Electrek zauważa, że koparka najwyraźniej ma akumulatory pokładowe, jednak działa przede wszystkim z sieci elektrycznej. Ma to ograniczyć potrzebę przerw na ładowanie przy dostępności stabilnego zasilania sieciowego.

Liebherr wskazuje również, że napęd elektryczny ma mniej ruchomych części niż tradycyjna przekładnia. W określonych warunkach może to zmniejszyć potrzebę konserwacji i związane z nią koszty. Firma dodaje, że niższy poziom drgań w kabinie może poprawić komfort operatora i zmniejszyć zmęczenie.

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