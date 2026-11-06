Liebherr推出了R 9300 G8-E，这是一款基于R 9300 G8平台打造、重达250吨的电动矿用挖掘机。该机器配备850千瓦、即1140马力的电力驱动系统，设计为由6–6.6千伏电网供电，Electrek报道。

挖掘机规格

Liebherr表示，电动版本可提供与柴油改型相同的液压功率和铲斗性能。铲斗的指标为每立方米1.8吨。

据Electrek报道，Liebherr于2024年开始小规模将柴油矿用挖掘机改装为电动设备。该公司将新车型定位为这一经验的量产化发展。

辅助与供电系统

R 9300 G8-E标准配备Liebherr Power Efficiency – Hydraulic Control系统。该系统根据机器的负载曲线调整液压功率，并降低动力装置的总体负载系数。

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得益于Generation 8电子架构，这款挖掘机兼容IoMine技术。其中包括操作员辅助系统、半自动铲斗填充助手Bucket Filling Assistant、Skyview视野系统以及Data View数据可视化工具。

客户还可以安装自主电缆卷筒系统，用于管理电缆并保持机器在作业场地的机动性。Electrek指出，该挖掘机似乎配备车载电池，但主要由电网供电。在具备稳定电网供电的情况下，这应能减少充电停机的需求。

Liebherr还指出，与传统传动系统相比，电力驱动的运动部件更少。在某些条件下，这可能减少维护需求及相关成本。该公司补充称，驾驶室内较低的振动水平可改善操作员舒适度并减轻疲劳。

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