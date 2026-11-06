Организаторы Марша независимости, который состоится 11 ноября в Варшаве, допускают, что число участников может достичь полумиллиона или быть еще больше. По данным RMF24, представитель ассоциации «Марш независимости» Рафал Буца связывает возможный рост посещаемости с увеличением количества организованных поездок из разных городов и большим числом желающих помочь в подготовке мероприятия.

По словам Буцы, в прошлом году организаторы оценивали число участников в 300 тысяч. Он отметил, что в этом году количество автобусов и людей, пользующихся организованным транспортом, выросло втрое или вчетверо.

Политические темы марша

Организаторы заявляют, что среди главных тем марша будут суверенитет Польши, миграционная политика и отношения с Европейским союзом. Они также планируют поднять вопрос ситуации вокруг Конституционного трибунала и идею подготовки процедуры выхода Польши из ЕС.

Буца назвал действия правительства Дональда Туска в отношении Конституционного трибунала «покушением» на это учреждение. Это позиция представителя ассоциации. Глава ассоциации Бартош Малевский призвал каждого участника привести на марш не менее четырех человек и критиковал действия нынешнего правительства.

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Мобилизация и маршрут

По информации RMF24, призывы прийти на марш распространяются также среди футбольных болельщиков. Во время матча «Радомяк» — «Шлёнск» 2 ноября болельщики вывесили баннер с критикой премьера и призывом прийти на марш 11 ноября. Подобные акции, по данным издания, могли проходить на матчах с участием фанатов «Краковии», плоцкой «Вислы» и гданьской «Лехии».

По информации газеты Rzeczpospolita, в мероприятии должны принять участие глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий, лидер «Конфедерации» Кшиштоф Босак, Славомир Ментцен и Гжегож Браун. Организаторы также рассчитывают на присутствие президента Кароля Навроцкого, однако его канцелярия официально этого не подтверждала.

Марш должен начаться в 14:30 на кольце Дмовского. Участники пройдут по мосту Понятовского к лугам возле Национального стадиона. В мэрию Варшавы на 11 ноября подали заявки на проведение в общей сложности 20 собраний, поэтому в городе ожидаются значительные затруднения для дорожного движения и общественного транспорта.

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