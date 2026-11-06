Organizatorzy Marszu Niepodległości, który odbędzie się 11 listopada w Warszawie, dopuszczają, że liczba uczestników może sięgnąć pół miliona, a nawet być większa. Jak podaje RMF24, rzecznik stowarzyszenia Marsz Niepodległości Rafał Buca wiąże możliwy wzrost frekwencji ze zwiększeniem liczby zorganizowanych wyjazdów z różnych miast oraz większą liczbą osób chętnych do pomocy w przygotowaniu wydarzenia.

Według Bucy w ubiegłym roku organizatorzy szacowali liczbę uczestników na 300 tysięcy. Zaznaczył, że w tym roku liczba autobusów i osób korzystających ze zorganizowanego transportu wzrosła trzykrotnie lub czterokrotnie.

Polityczne tematy marszu

Organizatorzy oświadczają, że wśród głównych tematów marszu będą suwerenność Polski, polityka migracyjna oraz relacje z Unią Europejską. Planują także poruszyć kwestię sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz ideę przygotowania procedury wyjścia Polski z UE.

Buca nazwał działania rządu Donalda Tuska wobec Trybunału Konstytucyjnego „zamachem” na tę instytucję. Jest to stanowisko przedstawiciela stowarzyszenia. Prezes stowarzyszenia Bartosz Malewski wezwał każdego uczestnika, aby przyprowadził na marsz co najmniej cztery osoby, i krytykował działania obecnego rządu.

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Mobilizacja i trasa

Według informacji RMF24 wezwania do udziału w marszu są rozpowszechniane także w środowisku kibiców piłkarskich. Podczas meczu Radomiak–Śląsk 2 listopada kibice wywiesili baner krytykujący premiera i wzywający do przyjścia na marsz 11 listopada. Podobne akcje, według portalu, mogły odbywać się na meczach z udziałem fanów Cracovii, Wisły Płock i Lechii Gdańsk.

Jak informuje gazeta Rzeczpospolita, w wydarzeniu mają uczestniczyć prezes partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński, były premier Mateusz Morawiecki, lider Konfederacji Krzysztof Bosak, Sławomir Mentzen i Grzegorz Braun. Organizatorzy liczą również na obecność prezydenta Karola Nawrockiego, jednak jego kancelaria oficjalnie tego nie potwierdziła.

Marsz ma rozpocząć się o godz. 14:30 na rondzie Dmowskiego. Uczestnicy przejdą mostem Poniatowskiego na błonia przy Stadionie Narodowym. Do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy złożono na 11 listopada wnioski o organizację łącznie 20 zgromadzeń, dlatego w mieście spodziewane są znaczne utrudnienia w ruchu drogowym i komunikacji publicznej.

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