W Australii Zachodniej parlamentarna Komisja ds. Środowiska i Spraw Publicznych przeprowadziła trzydniowe przesłuchania dotyczące zakazu połowu ryb dennych. Komisja wysłuchała zwolenników i przeciwników ograniczeń, a także urzędników odpowiedzialnych za ich egzekwowanie — informuje ABC News.

Ministra rybołówstwa Jackie Jarvis zamknęła połowy ryb dennych w strefie Zachodniego Wybrzeża, zakazała połowów trałowych w Pilbarze oraz o połowę zmniejszyła wielkość połowów w innych łowiskach, z wyjątkiem regionu Gascoyne. Powołała się na ocenę Departamentu Przemysłów Pierwotnych i Rozwoju Regionalnego, według której różowy lucjan, red emperor i dhufish są poważnie zagrożone, a ograniczenia są potrzebne, by chronić te gatunki przed wyginięciem.

Stanowisko branży rybackiej

Dyrektorka generalna Rady Przemysłu Rybackiego Australii Zachodniej Manue Daniels oświadczyła, że zaufanie do zarządzania rybołówstwem zostało „głęboko podważone”. Jak powiedziała, branża nie kwestionuje potrzeby zrównoważonych połowów, lecz oczekuje decyzji opartych na wiarygodnych danych naukowych.

Podczas przesłuchań poinformowano, że rada przez co najmniej 20 lat zwracała się do ministrów rybołówstwa w związku z obawami dotyczącymi nadmiernych połowów ryb dennych przez wędkarzy rekreacyjnych u wybrzeży stanu. Przedstawiciele handlu detalicznego rybami również powiedzieli ABC News o spadku sprzedaży i wzroście cen.

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Rybak Nick Soulos, który przez 58 lat pracował na wodach w pobliżu Bunbury, powiedział, że w grudniu jego licencja została całkowicie anulowana, choć tylko połowa jego łowiska znajduje się w bioregionie Zachodniego Wybrzeża. Według niego rekiny stanowiły 96% jego połowu, a połów towarzyszących ryb łuskowych nie przekroczył ustalonego limitu.

Spór o badania

Były główny naukowiec ds. rybołówstwa Australii Zachodniej Jim Penn powiedział komisji, że w przeprowadzonej przez departament ocenie zasobów ryb dennych występowały liczne błędy. Podważył również wystarczalność doświadczenia i kompetencji urzędu.

Departament z kolei bronił swoich badań i modelowania. Dyrektorka generalna Heather Brayford stwierdziła, że zasoby dennych ryb łuskowych nie odbudowały się do odpowiedniego poziomu przez dwie dekady, a sytuacja dhufisha jest obecnie gorsza niż w 1996 roku.

Komisja bada również wpływ parków morskich, rozwoju energii odnawialnej, badań sejsmicznych, nielegalnych połowów i innych czynników. Przewodnicząca komisji Sandra Carr powiedziała, że przesłuchania są jedynie początkiem długotrwałej kontroli, a złożenie raportu końcowego planowane jest do czerwca 2027 roku.

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