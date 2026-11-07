W Australii były wojskowy Ben Roberts-Smith wystąpił w filmie do mediów społecznościowych, stworzonym w ramach współpracy jego marki odzieży sportowej Epic 1 Two z firmą suplementów Zero Limits. Firma wcześniej promowała przedtreningowy suplement energetyczny o nazwie War Crimes, informuje The Guardian.

Współpraca marek

W październiku Roberts-Smith, współwłaściciel Zero Limits Chris Katelaris, znany jako Big Chocky, oraz inne osoby wystąpili w filmie z treningu na siłowni. Na ekranie pojawiał się napis „Zero Limits Supplements x Epic 1 Two”, a obie marki oznaczono jako współpracowników projektu. Film opublikowano na kontach obu marek na Instagramie.

Roberts-Smith pozytywnie wypowiadał się także o innym produkcie przedtreningowym Zero Limits: opublikował relację, w której pije ten suplement, i poradził obserwującym odwiedzić stronę internetową firmy. Wystąpił również w podcaście Zero Limits, prowadzonym przez innego założyciela firmy.

Suplement War Crimes

Kilka miesięcy wcześniej Zero Limits wielokrotnie publikowało w internecie materiały o produkcie War Crimes o smaku Kill or Capture Cola. Na etykiecie przedstawiono osobę w kapturze siedzącą na krześle w pomieszczeniu z australijską flagą, a obok wysoką postać w kominiarce i ubraniu w stylu wojskowym.

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26 lipca Katelaris promował produkt w nagraniu z siłowni, trzymając puszkę suplementu. Obecnie War Crimes nie znajduje się na liście produktów na stronie Zero Limits. Roberts-Smith nie był pokazywany w materiałach, w których popierał, wspominał lub spożywał właśnie ten produkt.

Oskarżenia wobec Robertsa-Smitha

W kwietniu Roberts-Smith został aresztowany i usłyszał pięć zarzutów zbrodni wojennych związanych z zabójstwem. Zarzuty dotyczą trzech epizodów podczas jego służby w Afganistanie w 2009 i 2012 roku. Zaprzecza wszystkim stawianym mu zarzutom i oczekuje na proces.

Wcześniej Federalny Sąd Australii, w cywilnej sprawie o zniesławienie i przy zastosowaniu standardu przewagi prawdopodobieństwa, uznał za prawdziwe twierdzenia o zabójstwach nieuzbrojonych cywilów podczas służby Robertsa-Smitha w Australijskim Pułku Specjalnej Służby Powietrznej. Zero Limits i Katelaris za pośrednictwem prawnika nie odpowiedzieli na konkretne pytania publikacji dotyczące kampanii.

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