在澳大利亚，前军人本·罗伯茨-史密斯出演了一则社交媒体视频，该视频是其运动服装品牌Epic 1 Two与补剂公司Zero Limits合作的一部分。据《卫报》报道，该公司此前曾推广一款名为War Crimes的训练前能量补剂。

品牌合作

10月，罗伯茨-史密斯、Zero Limits共同所有人克里斯·卡特拉里斯——人称Big Chocky——以及其他人出演了一段健身房训练视频。屏幕上出现了“Zero Limits Supplements x Epic 1 Two”字样，两个品牌均被标注为项目合作者。该视频发布在两个品牌的Instagram账户上。

罗伯茨-史密斯还积极评价了Zero Limits的另一款训练前产品：他发布了一则自己饮用该补剂的限时动态，并建议关注者访问公司网站。他还出现在由该公司另一名创始人主持的Zero Limits播客中。

War Crimes补剂

数月前，Zero Limits曾多次在网上发布有关War Crimes产品的材料，该产品的口味为Kill or Capture Cola。标签上描绘了一名戴兜帽的人坐在一间挂有澳大利亚国旗的房间里的椅子上，旁边站着一名身材高大、戴巴拉克拉法帽并穿着军事风格服装的人。

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7月26日，卡特拉里斯在一段健身房视频中手持一罐该补剂推广这款产品。目前，Zero Limits网站的产品列表中没有War Crimes。罗伯茨-史密斯未出现在任何他认可、提及或饮用这一特定产品的材料中。

针对罗伯茨-史密斯的指控

4月，罗伯茨-史密斯被逮捕，并被指控五项与杀人有关的战争罪。指控涉及他在2009年和2012年于阿富汗服役期间发生的三起事件。他否认针对他的全部指控，正等待审判。

此前，澳大利亚联邦法院在一宗民事诽谤案件中，采用盖然性权衡标准，认定有关罗伯茨-史密斯在澳大利亚特种空勤团服役期间杀害手无寸铁平民的说法属实。Zero Limits和卡特拉里斯通过律师未回应该媒体就这场营销活动提出的具体问题。

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