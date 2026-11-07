В Австралии бывший военный Бен Робертс-Смит снялся в видео для социальных сетей, созданном в рамках сотрудничества его бренда спортивной одежды Epic 1 Two с компанией добавок Zero Limits. Ранее компания рекламировала предтренировочную энергетическую добавку под названием War Crimes, сообщает The Guardian.

Сотрудничество брендов

В октябре Робертс-Смит, совладелец Zero Limits Крис Кателарис, известный как Big Chocky, и другие люди снялись в видео с тренировкой в спортзале. На экране появлялась надпись «Zero Limits Supplements x Epic 1 Two», а оба бренда были отмечены как участники проекта. Видео опубликовали в Instagram-аккаунтах обоих брендов.

Робертс-Смит также положительно отзывался о другом предтренировочном продукте Zero Limits: он опубликовал сториз, где пьет эту добавку, и посоветовал подписчикам посетить сайт компании. Он также появился в подкасте Zero Limits, который ведет другой основатель компании.

Добавка War Crimes

За несколько месяцев до этого Zero Limits неоднократно публиковала в интернете материалы о продукте War Crimes со вкусом Kill or Capture Cola. На этикетке был изображен человек в капюшоне на стуле в комнате с австралийским флагом, а рядом — высокая фигура в балаклаве и одежде военного стиля.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

26 июля Кателарис рекламировал продукт в видео из спортзала, держа банку добавки. Сейчас War Crimes нет в перечне товаров на сайте Zero Limits. Робертса-Смита не показывали в материалах, где он одобряет, упоминает или употребляет именно этот продукт.

Обвинения против Робертса-Смита

В апреле Робертса-Смита арестовали и предъявили ему пять обвинений в военных преступлениях, связанных с убийством. Обвинения касаются трех эпизодов во время его службы в Афганистане в 2009 и 2012 годах. Он отрицает все предъявленные ему обвинения и ожидает суда.

Ранее Федеральный суд Австралии в гражданском деле о диффамации, применив стандарт баланса вероятностей, признал правдивыми утверждения об убийствах безоружных гражданских лиц во время службы Робертса-Смита в Австралийском полку специальной воздушной службы. Zero Limits и Кателарис через адвоката не ответили на конкретные вопросы издания о кампании.

Читай нас в