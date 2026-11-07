Międzyamerykańska Komisja Praw Człowieka przekazała Międzyamerykańskiemu Trybunałowi Praw Człowieka sprawę dotyczącą eksmisji 14 rdzennych społeczności Majów Q'eqchi' w departamencie Alta Verapaz w Gwatemali. 28 października Komisja poinformowała o skierowaniu sprawy do trybunału, który rozpatruje naruszenia praw człowieka w państwach obu Ameryk. Według Mongabay, wniosek do trybunału złożono 17 września.

Spór o ziemię

Sprawa dotyczy ziem, na których społeczności Majów Q'eqchi' żyły od stuleci. Według Międzyamerykańskiej Komisji Praw Człowieka co najmniej od 2005 roku prywatne firmy zaczęły kupować te terytoria. Państwo nie przekazało społecznościom odpowiednich dokumentów dotyczących ziemi, co doprowadziło do niepewności co do tego, kto ma prawo zajmować ten obszar.

W 2011 roku, po kilku latach protestów, sąd zezwolił na eksmisję 14 społeczności, których mieszkańcy odmówili opuszczenia ziemi. Komisja oświadczyła, że eksmisje przeprowadzano brutalnie i z użyciem nieproporcjonalnej siły. Wskazała również, że urzędnicy nie zbadali historycznego użytkowania ziemi przez społeczności ani możliwych społecznych i kulturowych skutków ich przesiedlenia.

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Żądania wobec Gwatemali

W maju 2013 roku podczas eksmisji 95 rodzin z farmy Río Polochic w Panzós pięciu przedstawicieli ludności rdzennej doznało ran postrzałowych i zostało przewiezionych do szpitala. W tym samym okresie rząd, według Komisji, zatwierdził zakrojone na szeroką skalę uprawy trzciny cukrowej bez konsultacji ze społecznościami i oceny oddziaływania na środowisko. Komisja wiąże to ze zniszczeniem tradycyjnych upraw ryżu, kukurydzy i fasoli.

Komisja zwraca się do trybunału o zobowiązanie państwa do zrekompensowania członkom społeczności wyrządzonych szkód, zagwarantowania im bezpiecznego powrotu na ziemię oraz dostępu do żywności, wody pitnej i mieszkań. Prosi również o wytyczenie granic ziem, przyznanie 14 społecznościom zbiorowej własności tych ziem oraz stworzenie mechanizmów prawnych gwarantujących ich prawa do ziem przodków. Orzeczenia Międzyamerykańskiego Trybunału są wiążące dla państw, które uznały jego jurysdykcję, w tym dla Gwatemali. Data dalszych rozpraw w sprawie nie została jeszcze ogłoszona.

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