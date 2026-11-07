美洲人权委员会已将一起涉及危地马拉阿尔塔韦拉帕斯省14个玛雅-凯克奇原住民社区遭驱逐的案件提交美洲人权法院。委员会于10月28日宣布将案件提交该法院，该法院审理美洲国家的人权侵犯案件。据Mongabay报道，向法院提交的申请于9月17日提出。

土地争端

该案涉及玛雅-凯克奇社区世代居住数百年的土地。根据美洲人权委员会的数据，至少从2005年起，私营企业开始购买这些地区。国家没有向这些社区提供适当的土地文件，导致谁有权占用该地区存在不确定性。

2011年，在持续数年的抗议后，法院批准驱逐14个拒绝离开土地的社区。委员会表示，驱逐行动以暴力方式进行，并使用了不成比例的武力。委员会还指出，官员没有调查这些社区对土地的历史使用情况，也没有研究其迁移可能造成的社会和文化后果。

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对危地马拉的要求

2013年5月，在潘索斯的里奥波洛奇克农场驱逐95户家庭期间，5名原住民代表遭枪击受伤并被送往医院。同一时期，据委员会称，政府在未与社区协商且未进行环境影响评估的情况下，批准了大规模种植甘蔗。委员会将此与传统水稻、玉米和豆类作物的毁坏联系起来。

委员会请求法院责令国家赔偿社区成员遭受的损害，保障他们安全返回土地，并获得食物、饮用水和住房。委员会还请求划定土地边界，授予14个社区对这些土地的集体所有权，并建立法律机制以保障其对祖先土地的权利。美洲人权法院的裁决对承认其管辖权的国家具有约束力，其中包括危地马拉。该案进一步听证会的日期尚未公布。

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