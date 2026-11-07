Межамериканская комиссия по правам человека передала в Межамериканский суд по правам человека дело о выселении 14 общин коренного народа майя-кекчи в департаменте Альта-Верапас, Гватемала. 28 октября Комиссия сообщила о направлении дела в суд, который рассматривает нарушения прав человека в странах Америки. По данным Mongabay, заявление в суд подали 17 сентября.

Спор из-за земли

Дело касается земель, на которых общины майя-кекчи жили на протяжении веков. По данным Межамериканской комиссии по правам человека, как минимум с 2005 года частные компании начали покупать эти территории. Государство не предоставило общинам надлежащие документы на землю, что вызвало неопределенность относительно того, кто имеет право занимать эту территорию.

В 2011 году, после нескольких лет протестов, суд разрешил выселить 14 общин, жители которых отказались покидать землю. Комиссия заявила, что выселения проводились насильственно и с применением несоразмерной силы. Она также указала, что должностные лица не исследовали историческое использование земли общинами и возможные социальные и культурные последствия их перемещения.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Требования к Гватемале

В мае 2013 года во время выселения 95 семей на ферме Рио-Полочик в Панзосе пятеро представителей коренного населения получили огнестрельные ранения и были доставлены в больницу. В тот же период правительство, по данным Комиссии, одобрило масштабные посевы сахарного тростника без консультаций с общинами и оценки воздействия на окружающую среду. Комиссия связывает это с уничтожением традиционных посевов риса, кукурузы и фасоли.

Комиссия просит суд обязать государство возместить членам общин причиненный ущерб, гарантировать им безопасное возвращение на землю и доступ к продовольствию, питьевой воде и жилью. Она также просит разграничить земли, предоставить 14 общинам коллективную собственность на них и создать правовые механизмы для гарантирования их прав на земли предков. Решения Межамериканского суда обязательны для государств, признавших его юрисдикцию, в том числе для Гватемалы. Дата дальнейших слушаний по делу еще не объявлена.

Читай нас в