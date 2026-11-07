Справу про виселення 14 громад мая в Гватемалі передали до суду — Mongabay

Міжамериканська комісія з прав людини передала до Міжамериканського суду з прав людини справу щодо виселення 14 громад корінного народу мая-кекчі в департаменті Альта-Верапас, Гватемала. Комісія 28 жовтня повідомила про скерування справи до суду, який розглядає порушення прав людини в країнах Америки. За даними Mongabay, звернення до суду подали 17 вересня.

Суперечка за землю

Справа стосується земель, на яких громади мая-кекчі жили впродовж століть. За даними Міжамериканської комісії з прав людини, щонайменше з 2005 року приватні компанії почали купувати ці території. Держава не надала громадам належних документів на землю, що спричинило невизначеність щодо того, хто має право займати цю територію.

У 2011 році, після кількох років протестів, суд дозволив виселити 14 громад, чиї жителі відмовилися залишати землю. Комісія заявила, що виселення проводили насильницьки та із застосуванням непропорційної сили. Вона також вказала, що посадовці не дослідили історичне користування землею громадами та можливі соціальні й культурні наслідки їхнього переміщення.

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Вимоги до Гватемали

У травні 2013 року під час виселення 95 родин на фермі Ріо-Полочик у Панзосі п’ятеро представників корінного населення зазнали вогнепальних поранень і були доправлені до лікарні. У той самий період уряд, за даними Комісії, схвалив масштабні посіви цукрової тростини без консультацій із громадами та оцінки впливу на довкілля. Комісія пов’язує це зі знищенням традиційних посівів рису, кукурудзи та квасолі.

Комісія просить суд зобов’язати державу відшкодувати завдану членам громад шкоду, гарантувати їм безпечне повернення на землю та доступ до продовольства, питної води і житла. Також вона просить розмежувати землі, надати 14 громадам колективну власність на них і створити правові механізми для гарантування їхніх прав на землі предків. Рішення Міжамериканського суду є обов’язковими для держав, що визнали його юрисдикцію, зокрема для Гватемали. Дату подальших слухань у справі ще не оголосили.

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