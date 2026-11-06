将于11月11日在华沙举行的独立游行组织者称，参与人数可能达到50万，甚至更多。据RMF24报道，“独立游行”协会发言人拉法乌·布察将参与人数可能增加与来自不同城市的有组织出行数量增多，以及更多人愿意协助筹备活动联系在一起。

布察表示，组织者去年估计参与人数为30万。他指出，今年巴士数量和使用有组织交通工具的人数增加了三到四倍。

游行的政治议题

组织者表示，游行的主要议题将包括波兰主权、移民政策以及与欧盟的关系。他们还计划提出围绕宪法法庭的局势问题，以及为波兰退出欧盟准备相关程序的构想。

布察称，唐纳德·图斯克政府针对宪法法庭的行动是对该机构的“攻击”。这是该协会代表的立场。协会主席巴尔托什·马列夫斯基呼吁每位参与者至少带四人参加游行，并批评现政府的行动。

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动员与路线

据RMF24报道，呼吁参加游行的信息也在足球球迷圈中传播。在11月2日“拉多米亚克”对阵“弗罗茨瓦夫弗罗茨瓦夫”的比赛期间，球迷展示了一条批评总理并呼吁于11月11日参加游行的横幅。该媒体称，类似行动可能也在有“克拉科维亚”、“普沃茨克维斯瓦”和“格但斯克莱希亚”球迷参与的比赛中进行。

据《共和国报》报道，法律与公正党主席雅罗斯瓦夫·卡钦斯基、前总理马特乌什·莫拉维茨基、“联盟”领导人克日什托夫·博萨克、斯瓦沃米尔·门岑和格热戈日·布劳恩预计将参加活动。组织者也希望总统卡罗尔·纳夫罗茨基出席，但其办公室尚未正式确认此事。

游行计划于14时30分在德莫夫斯基环岛开始。参与者将经由波尼亚托夫斯基桥前往国家体育场附近的草地。华沙市政厅收到11月11日举行共20场集会的申请，因此该市预计道路交通和公共交通将面临严重困难。

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