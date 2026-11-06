Południowokoreańska drużyna Gen.G awansowała do półfinału mistrzostw świata League of Legends 2026 po zwycięstwie 3:0 nad północnoamerykańskim Lyon w ćwierćfinale w Allen w stanie Teksas w USA. Wygrana przedłużyła serię Gen.G bez porażki na obecnym turnieju, podaje Korea Herald.

Rywal w półfinale

Gen.G przeszło etap szwajcarski bez ani jednej przegranej serii. W tym formacie 16 drużyn gra z rywalami o podobnych bilansach zwycięstw i porażek; aby awansować do play-offów, trzeba odnieść trzy zwycięstwa.

Dla Gen.G wynik ten oznacza trzeci z rzędu awans do półfinału Worlds. O miejsce w finale drużyna zagra z chińskim Invictus Gaming. Mecz zaplanowano na niedzielę na godz. 7:00 czasu koreańskiego.

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T1 wciąż czeka na ćwierćfinał

Innym przedstawicielem Korei Południowej, który nadal rywalizuje w turnieju, jest T1, na czele z midlanerem Lee Sang-hyeokiem, znanym jako Faker. Drużyna zakończyła etap szwajcarski z bilansem 3:1 i utrzymała serię awansów do ćwierćfinału w każdym swoim występie na Worlds.

T1, obrońca tytułu mistrzowskiego, zmierzy się w sobotę o godz. 7:00 czasu koreańskiego z francuskim Karmine Corp w ćwierćfinale. W 2025 roku T1 zostało pierwszą organizacją, która wygrała Worlds trzy razy z rzędu. Łącznie drużyna ma sześć tytułów mistrza świata — triumfowała także w 2013, 2015, 2016, 2023 i 2024 roku.

Dwaj inni przedstawiciele Korei Południowej odpadli z turnieju: Dplus Kia przegrało 0:3 z chińskim Bilibili Gaming w ćwierćfinale, a Hanwha Life Esports zakończyło etap szwajcarski z bilansem 2:3. Finał Worlds zaplanowano na 15 listopada w Barclays Center na Brooklynie w Nowym Jorku.

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