Astronomowie zastosowali nową metodę przetwarzania zdjęć z teleskopu Jamesa Webba i zdołali wykryć gazowego olbrzyma 51 Eridani b w danych, w których wcześniej nie był widoczny z powodu jasnego światła jego gwiazdy macierzystej. Planetę w układzie położonym około 97 lat świetlnych stąd po raz pierwszy odkryto za pomocą teleskopów naziemnych w 2015 roku. Ma ona masę około 11 razy większą od masy Jowisza, podaje Space.com.

Jak usunięto światło gwiazdy

Egzoplanety są znacznie ciemniejsze od swoich gwiazd: nawet najjaśniejsze z nich mogą być 100 tysięcy razy słabsze od gwiazdy. Koronografy mogą blokować część światła gwiazdy, jednak rozproszenie resztkowe nadal może ukrywać planetę.

Zespół opracował podejście Physics-based Learning for Imaging Planets, czyli FLIP. Tworzy ono cyfrowego „bliźniaka” teleskopu, który modeluje drogę światła przez zwierciadła do detektorów. Model dostosowuje się z uwzględnieniem milionów drobnych niedoskonałości instrumentu, a następnie wykorzystuje do odjęcia symulowanego blasku gwiazdy od rzeczywistego obrazu.

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Sprawdzenie metody

Naukowcy ponownie przeanalizowali obserwacje JWST układów HIP 65426 i 51 Eridani, w których egzoplanety są już znane, a także układu TYC 5899, w którym nie wykryto planet. Według oceny zespołu FLIP przewyższył tradycyjne metody przetwarzania obrazów w poszukiwaniu słabych egzoplanet od dwóch do 15 razy.

W szczególności metoda umożliwiła dostrzeżenie 51 Eridani b w danych JWST zebranych dwa lata temu. Autorzy pracy uważają, że FLIP może pomóc w znajdowaniu innych planet ukrytych przez blask ich gwiazd. Badanie opublikowano 4 listopada w czasopiśmie Nature.

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