天文学家采用了一种新的詹姆斯·韦布望远镜图像处理方法，得以在此前因母恒星强光而无法看见的数据中发现气态巨行星51 Eridani b。这个系统距离地球约97光年，其中的这颗行星于2015年首次由地面望远镜发现。它的质量约为木星的11倍，Space.com报道。

如何去除恒星光

系外行星比其恒星暗得多：即使其中最亮的行星，亮度也可能比恒星低10万倍。日冕仪能够阻挡部分恒星光，但残余散射仍可能遮蔽行星。

该团队开发了一种名为Physics-based Learning for Imaging Planets（FLIP）的方法。它创建望远镜的数字“孪生体”，模拟光线穿过反射镜到达探测器的路径。研究人员根据仪器数百万处微小缺陷对模型进行调整，然后用它从真实图像中减去模拟的恒星眩光。

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方法验证

研究人员重新分析了JWST对HIP 65426和51 Eridani系统的观测数据，这些系统中已知存在系外行星；他们还分析了此前未发现行星的TYC 5899系统。团队评估认为，在搜寻暗弱系外行星方面，FLIP的表现比传统图像处理方法高出2至15倍。

具体而言，该方法使研究人员能够在两年前收集的JWST数据中看到51 Eridani b。论文作者认为，FLIP可能有助于发现被其恒星眩光遮蔽的其他行星。该研究于11月4日发表在《自然》杂志上。

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