Астрономы применили новый метод обработки снимков телескопа James Webb и смогли обнаружить газового гиганта 51 Эридана b в данных, где его ранее не было видно из-за яркого света родительской звезды. Планету в системе, расположенной примерно в 97 световых годах от нас, впервые открыли наземными телескопами в 2015 году. Ее масса примерно в 11 раз больше массы Юпитера, сообщает Space.com.

Как убрали свет звезды

Экзопланеты значительно тусклее своих звезд: даже самые яркие из них могут уступать светилу по яркости в 100 тысяч раз. Коронографы способны блокировать часть звездного света, однако остаточное рассеяние все равно может скрывать планету.

Команда разработала подход Physics-based Learning for Imaging Planets, или FLIP. Он создает цифрового «двойника» телескопа, который моделирует путь света через зеркала к детекторам. Модель настраивают с учетом миллионов мелких несовершенств инструмента, а затем используют для вычитания смоделированного блика звезды из реального изображения.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Проверка метода

Исследователи повторно проанализировали наблюдения JWST систем HIP 65426 и 51 Эридана, где экзопланеты уже известны, а также системы TYC 5899, в которой планет не обнаруживали. По оценке команды, FLIP превзошел традиционные методы обработки изображений в поиске тусклых экзопланет в два—15 раз.

В частности, метод позволил увидеть 51 Эридана b в данных JWST, собранных два года назад. Авторы работы считают, что FLIP может помочь находить другие планеты, скрытые бликом их звезд. Исследование опубликовали 4 ноября в журнале Nature.

Читай нас в