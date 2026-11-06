Gen.G未失一局系列赛晋级世界赛半决赛——《韩国先驱报》

韩国战队Gen.G在美国得克萨斯州艾伦举行的四分之一决赛中以3:0击败北美战队Lyon，晋级2026年《英雄联盟》全球总决赛半决赛。这场胜利延续了Gen.G在本届赛事中的不败战绩，《韩国先驱报》报道。

半决赛对手

Gen.G在瑞士轮阶段没有输掉任何一场系列赛。在这一赛制中，16支队伍与胜负战绩相近的对手交手；晋级淘汰赛需要取得三场胜利。

这一结果意味着Gen.G连续第三次晋级世界赛半决赛。该队将与中国战队Invictus Gaming争夺决赛席位。比赛定于周日韩国时间7:00举行。

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T1仍在等待四分之一决赛

另一支仍在继续参加赛事的韩国代表队是T1，由中单李相赫领衔，他以Faker之名闻名。该队以3:1的战绩结束瑞士轮阶段，并保持了在每次参加世界赛时都晋级四分之一决赛的纪录。

作为赛事卫冕冠军的T1将于周六韩国时间7:00在四分之一决赛中对阵法国战队Karmine Corp。2025年，T1成为首支连续三次赢得世界赛冠军的俱乐部。该队共拥有六个世界冠军头衔，另外还曾在2013年、2015年、2016年、2023年和2024年夺冠。

另外两支韩国代表队已被淘汰：Dplus Kia在四分之一决赛中以0:3不敌中国战队Bilibili Gaming，Hanwha Life Esports则以2:3的战绩结束瑞士轮阶段。世界赛决赛定于11月15日在纽约布鲁克林的巴克莱中心举行。

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