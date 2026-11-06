В Милдьюре в Австралии суд оставил под стражей 18-летнего Лаки Тамбо, которому предъявили обвинения в опасном управлении автомобилем с превышением скорости, нескольких угонах машин и краже со взломом. Рассмотрение его ходатайства о залоге отложили без окончательного решения, поскольку магистрат назначил оценку службой ювенальной юстиции возможности освобождения под залог с поддержкой, сообщает ABC News.

Преследование на шоссе Колдер

По версии полиции, Тамбо и еще четверо несовершеннолетних могли быть причастны к скоростному преследованию на шоссе Колдер в четверг. Патрульные заметили автомобиль, двигавшийся со скоростью 146 км/ч в Калгоа, примерно в 320 км от Мельбурна.

Полиция изъяла восемь видеозаписей с телефонов подростков. На одной из них, по данным следствия, Тамбо управляет угнанным автомобилем со скоростью 158 км/ч. Другая запись, по утверждению полиции, показывает 17-летнего водителя, который во время преследования двигался со скоростью 175 км/ч.

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Прокуратура заявила, что 17-летний водитель во время попытки остановить автомобиль обгонял грузовики и выезжал на встречную полосу, создавая несколько опасных ситуаций со встречными машинами. Возле Оуена полиция применила устройства для прокалывания шин. После этого подростки, по данным правоохранителей, скрылись на прилегающих полях, но были задержаны с помощью авиационного подразделения полиции.

Эпизоды с угонами автомобилей

Полиция также сообщила суду о предполагаемом проникновении пяти молодых людей в возрасте от 13 до 18 лет в Sunraysia Community Health Services 26 октября. По данным следствия, камеры наблюдения зафиксировали, как они обыскивали ящики, а Тамбо якобы молотком открыл сейф и забрал пять ключей от автомобилей. Все пять машин, которые, по версии полиции, были угнаны, позднее нашли в разных местах Милдьюры.

Отдельно следствие рассматривает угон автомобиля MG HS 2021 года с подъездной дороги в Белмонте возле Джилонга 5 ноября. Ведущая старшая констебль Флер Ройдс заявила в суде, что Тамбо был единственным совершеннолетним среди фигурантов и, по ее словам, действовал как лидер группы. Дело Тамбо продолжат 20 ноября, а его 17-летнего сообвиняемого, освобожденного под залог на строгих условиях, должны заслушать 6 декабря.

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