在南非马卡纳市，非洲人国民大会（ANC）首次在该市历史上失去了对市议会的控制权。选举中，非国大获得31.27%的选票和10个席位，Daily Maverick报道。

席位分配

民主联盟（DA）以27.24%的得票率位居第二，并获得市议会6个席位。首次参加选举的马卡纳联合公民运动（MUCM）获得19.51%的选票和4个席位。

另外5个席位由EFF、SACP、PA、Makana Citizens Front和ActionSA获得，每个政党各获一个席位。选举后，各方必须确定哪些力量将联合起来管理该市。

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联盟谈判

MUCM主席安迪莱·彼得表示，该运动的领导层尚未开会讨论可能的联盟。按照他的说法，该组织准备与任何政党进行谈判，但不会在财务管理、问责制、服务提供以及聘用合格人员以恢复市政府运作的原则上让步。

ANC在萨拉-巴特曼地区分支机构的主席马布蒂·马蒂姆扎将该党支持率下降与低投票率联系起来。他还表示，ANC正在对席位分配提出异议：按照他的说法，尽管该党获得最多选票，却没有得到任何比例代表制席位。

市政服务问题

马卡纳长期面临基本市政服务问题：一些社区数周没有供水，而大量经过处理的水因老旧管网泄漏而流失。当地道路状况也很差。MUCM指出，服务提供方面的问题是该运动参选的原因之一。

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