W gminie Makana w RPA Afrykański Kongres Narodowy (ANC) po raz pierwszy w historii gminy stracił kontrolę nad radą. W wyborach ANC zdobył 31,27% głosów i 10 mandatów, informuje Daily Maverick.

Podział mandatów

Sojusz Demokratyczny (DA) zajął drugie miejsce z wynikiem 27,24% głosów i otrzymał sześć miejsc w radzie. Ruch obywatelski Makana United Civic Movement (MUCM), który po raz pierwszy wziął udział w wyborach, uzyskał 19,51% głosów i zdobył cztery mandaty.

Po jednym mandacie otrzymały także EFF, SACP, PA, Makana Citizens Front i ActionSA, co daje kolejne pięć miejsc. Po wyborach strony muszą ustalić, które siły połączą się, aby zarządzać gminą.

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Rozmowy koalicyjne

Przewodniczący MUCM Andile Peter oświadczył, że kierownictwo ruchu nie spotkało się jeszcze, aby omówić możliwe koalicje. Jak zaznaczył, organizacja jest gotowa negocjować z każdą partią, ale nie ustąpi w kwestii zasad zarządzania finansami, rozliczalności, świadczenia usług oraz zatrudniania wykwalifikowanych pracowników w celu przywrócenia funkcjonowania gminy.

Przewodniczący regionalnej struktury ANC w Sarah Baartman, Mabuti Matyumza, powiązał spadek poparcia dla partii z niską frekwencją wyborczą. Oświadczył również, że ANC kwestionuje podział miejsc: według niego partia nie otrzymała ani jednego mandatu z reprezentacji proporcjonalnej, mimo że uzyskała największą liczbę głosów.

Problemy z usługami komunalnymi

Makana od dawna boryka się z problemami w zakresie podstawowych usług komunalnych: niektóre społeczności pozostają bez wody przez tygodnie, a znaczne ilości uzdatnionej wody są tracone z powodu wycieków w przestarzałej sieci. Lokalne drogi również są w złym stanie. MUCM wskazywał, że problemy ze świadczeniem usług były jedną z przyczyn udziału ruchu w wyborach.

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