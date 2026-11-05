W Nelson Mandela Bay w Republice Południowej Afryki Sojusz Demokratyczny (DA), który prowadzi w liczeniu głosów w wyborach lokalnych, zadeklarował gotowość do rozmów koalicyjnych, lecz wykluczył współpracę z Economic Freedom Fighters (EFF) oraz partią uMkhonto Wesizwe (MK). Według Daily Maverick, na godz. 22:40, gdy wprowadzono 73% wyników, DA miał 41,04% głosów, Afrykański Kongres Narodowy (ANC) — 27,52%, a EFF — 5,33%.

Lider DA w prowincji Andrew Whitfield poinformował, że federalne kierownictwo partii omówi w weekend ramy negocjacji. Jak powiedział, partia będzie oceniać możliwe koalicje oddzielnie dla każdej dużej gminy po pojawieniu się dokładniejszych wyników.

Warunki dla partnerów

Whitfield oświadczył, że DA nie dąży do wejścia do władz wyłącznie dla stanowisk. Zaznaczył, że partia będzie szukać partnerów wśród mniejszych sił politycznych, które podzielają jej podejście do stabilności, dobrego rządzenia i świadczenia usług komunalnych.

Przedstawiciel DA powiązał pogorszenie jakości zarządzania i usług w Nelson Mandela Bay z niestabilnymi koalicjami z ostatniej dekady. Przypomniał także, że koalicja 10 partii kierowana przez burmistrza Retiefa Odendaala, utworzona w 2022 roku, rozpadła się w maju 2023 roku po wotum nieufności wobec burmistrza.

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Reakcje innych partii

Kandydat EFF na burmistrza Sinawo Tambo oświadczył, że jego partia wykorzysta swoje wpływy, aby zapewnić sobie udział we władzach miasta i realizować własną politykę. Dodał, że EFF oceni sytuację polityczną i będzie szukać sił, których stanowiska są najbliższe jej założeniom programowym.

ANC przyznał, że poparcie znacząco spadło w porównaniu z wyborami w 2021 roku. W oświadczeniu regionalnej struktury partii wskazano, że ostateczne decyzje zostaną podjęte po oficjalnym ogłoszeniu wyników przez Komisję Wyborczą, a negocjacje koalicyjne będzie prowadzić siedmiu najwyższych liderów ANC, a nie struktury regionalne.

Południowoafrykańska Partia Komunistyczna (SACP), która po raz pierwszy samodzielnie uczestniczy w wyborach lokalnych, miała na godz. 22:00 3,95% głosów i zajmowała czwarte miejsce. Jej kandydat Zanoxolo Wayile oświadczył, że podczas negocjacji partia będzie stawiać interesy mieszkańców na pierwszym miejscu. Powiedział także, że SACP nie będzie negocjować z siłami, które wiąże z oszustwami lub korupcją.

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