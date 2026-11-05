DA не працюватиме з EFF і MK у Нельсон-Мандела-Бей — Daily Maverick

У Нельсон-Мандела-Бей у ПАР Демократичний альянс (DA), який лідирує під час підрахунку голосів на місцевих виборах, заявив про готовність до коаліційних переговорів, але виключив співпрацю з Economic Freedom Fighters (EFF) та партією uMkhonto Wesizwe (MK). За даними Daily Maverick, станом на 22:40, коли було внесено 73% результатів, DA мав 41,04% голосів, Африканський національний конгрес (ANC) — 27,52%, а EFF — 5,33%.

Лідер DA у провінції Ендрю Вітфілд повідомив, що федеральне керівництво партії на вихідних обговорить рамки для переговорів. За його словами, партія оцінюватиме можливі коаліції окремо для кожного великого муніципалітету після появи точніших результатів.

Умови для партнерів

Вітфілд заявив, що DA не прагне входити до влади лише заради посад. Він зазначив, що партія шукатиме партнерів серед менших політичних сил, які поділяють її підхід до стабільності, належного врядування та надання муніципальних послуг.

Представник DA пов’язав погіршення якості управління і послуг у Нельсон-Мандела-Бей з нестабільними коаліціями останнього десятиліття. Він також нагадав, що коаліція з десяти партій на чолі з мером Ретіфом Одендалом, сформована 2022 року, розпалася у травні 2023-го після вотуму недовіри меру.

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Реакції інших партій

Кандидат EFF на посаду мера Сінаво Тамбо заявив, що його партія використає свій вплив, аби домогтися участі в міській владі та реалізації власної політики. Він додав, що EFF оцінюватиме політичну ситуацію та шукатиме сили, позиції яких найближчі до її програмних засад.

ANC визнав суттєве зниження підтримки порівняно з виборами 2021 року. У заяві регіонального осередку партії йдеться, що остаточні рішення ухвалюватимуть після офіційного оголошення результатів Виборчою комісією, а переговори щодо коаліції вестимуть сім найвищих керівників ANC, а не регіональні структури.

Південноафриканська комуністична партія (SACP), яка вперше самостійно бере участь у місцевих виборах, станом на 22:00 мала 3,95% голосів і посідала четверте місце. Її кандидат Заноксоло Вайіле заявив, що на переговорах партія ставитиме в пріоритет інтереси мешканців. Він також сказав, що SACP не вестиме переговорів із силами, які вона пов’язує з шахрайством або корупцією.

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