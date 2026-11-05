В Нельсон-Мандела-Бей в ЮАР Демократический альянс (DA), который лидирует при подсчёте голосов на местных выборах, заявил о готовности к коалиционным переговорам, но исключил сотрудничество с Economic Freedom Fighters (EFF) и партией uMkhonto Wesizwe (MK). По данным Daily Maverick, по состоянию на 22:40, когда было внесено 73% результатов, DA имел 41,04% голосов, Африканский национальный конгресс (ANC) — 27,52%, а EFF — 5,33%.

Лидер DA в провинции Эндрю Уитфилд сообщил, что федеральное руководство партии на выходных обсудит рамки для переговоров. По его словам, партия будет оценивать возможные коалиции отдельно для каждого крупного муниципалитета после появления более точных результатов.

Условия для партнёров

Уитфилд заявил, что DA не стремится войти во власть исключительно ради должностей. Он отметил, что партия будет искать партнёров среди меньших политических сил, разделяющих её подход к стабильности, надлежащему управлению и предоставлению муниципальных услуг.

Представитель DA связал ухудшение качества управления и услуг в Нельсон-Мандела-Бей с нестабильными коалициями последнего десятилетия. Он также напомнил, что коалиция из десяти партий во главе с мэром Ретифом Одендалом, сформированная в 2022 году, распалась в мае 2023 года после вотума недоверия мэру.

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Реакции других партий

Кандидат EFF на должность мэра Синаво Тамбо заявил, что его партия использует своё влияние, чтобы добиться участия в городской власти и реализации собственной политики. Он добавил, что EFF будет оценивать политическую ситуацию и искать силы, позиции которых наиболее близки к её программным принципам.

ANC признал существенное снижение поддержки по сравнению с выборами 2021 года. В заявлении регионального отделения партии говорится, что окончательные решения будут приняты после официального объявления результатов Избирательной комиссией, а переговоры о коалиции будут вести семь высших руководителей ANC, а не региональные структуры.

Южноафриканская коммунистическая партия (SACP), которая впервые самостоятельно участвует в местных выборах, по состоянию на 22:00 имела 3,95% голосов и занимала четвёртое место. Её кандидат Заноксоло Вайиле заявил, что на переговорах партия поставит интересы жителей в приоритет. Он также сказал, что SACP не будет вести переговоры с силами, которые она связывает с мошенничеством или коррупцией.

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