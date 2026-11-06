Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что не поддерживает решение партии Объединённая малайская национальная организация (UMNO) выплатить штраф в размере 50 млн ринггитов бывшего премьер-министра Наджиба Разака. Как сообщает Channel NewsAsia, глава правительства подчеркнул, что это не должно создавать впечатление, будто коррупцию, связанную с миллиардами ринггитов, можно просто игнорировать.

Позиция премьера

Ибрагим сказал журналистам, что уплата штрафа является решением и делом UMNO, однако лично он с ним не согласен. По его словам, малайзийцы должны придерживаться твёрдых моральных принципов в противодействии злоупотреблению властью и коррупции.

Коалиция Пакатан Харапан, которую возглавляет Ибрагим, управляет Малайзией вместе с UMNO в правительстве национального единства.

Уплата штрафа и домашний арест

Генеральный секретарь UMNO Асраф Ваджи Дусуки 6 ноября подтвердил, что партия выплатила штраф Разака в Высоком суде Куала-Лумпура. По его словам, кампания по сбору пожертвований «Фонд солидарности Наджиба Разака», начатая 18 сентября, собрала достаточно средств для выплаты.

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Уплата штрафа была одним из условий условного помилования, предоставленного 18 сентября королём Малайзии султаном Ибрагимом Султаном Искандаром. Оно позволяет Разаку отбывать оставшийся срок под домашним арестом до 23 августа 2028 года при определённых условиях. Адвокат Разака Мухаммад Фархан Мухаммад Шафи заявил, что после выплаты Высокий суд выдал постановление о домашнем аресте.

Бывший депутат от Демократической партии действия Тони Пуа призвал провести аудит собранных пожертвований. Он заявил, что проверка Банка Негара Малайзии и Малазийской антикоррупционной комиссии была бы важной для установления законности происхождения средств.

Разак возглавлял правительство Малайзии в 2009–2018 годах и находится в тюрьме с 2022 года. Его осудили по семи пунктам обвинения по делу о 42 млн ринггитов, принадлежавших SRC International — бывшей дочерней структуре государственного фонда 1Malaysia Development Berhad. В 2024 году Совет по помилованиям сократил его срок лишения свободы с 12 до шести лет и уменьшил штраф с 210 млн до 50 млн ринггитов. Разак отрицает неправомерные действия.

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