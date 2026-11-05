在南非纳尔逊·曼德拉湾，民主联盟（DA）在地方选举计票中领先。该党表示已准备好进行联合执政谈判，但排除了与经济自由斗士党（EFF）和民族之矛党（uMkhonto Wesizwe，MK）合作的可能性。据Daily Maverick报道，截至22时40分，在录入73%的计票结果时，DA获得41.04%的选票，非洲人国民大会（ANC）获得27.52%，EFF获得5.33%。

DA省级领导人安德鲁·惠特菲尔德表示，该党联邦领导层将在周末讨论谈判框架。他说，在更准确的结果出炉后，该党将分别评估每个大型市政区可能形成的联合执政安排。

对合作伙伴的条件

惠特菲尔德表示，DA并不寻求仅仅为了职位而进入政府。他指出，该党将从认同其关于稳定、良好治理和市政服务提供方式的小型政治力量中寻找合作伙伴。

这名DA代表将纳尔逊·曼德拉湾治理和服务质量的恶化与过去十年不稳定的联合执政联系起来。他还提到，由市长雷蒂夫·奥登达尔领导、于2022年组建的十党联盟，在针对市长的不信任投票后于2023年5月瓦解。

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其他政党的反应

EFF市长候选人西纳沃·坦博表示，该党将利用其影响力，以争取参与市政府并实施自身政策。他补充说，EFF将评估政治形势，并寻求立场最接近其纲领原则的力量。

ANC承认，与2021年选举相比，其支持率大幅下降。该党地区分支在一份声明中表示，最终决定将在选举委员会正式宣布结果后作出，联合执政谈判将由ANC最高层的七名领导人进行，而不是由地区组织进行。

首次独立参加地方选举的南非共产党（SACP）截至22时获得3.95%的选票，位居第四。其候选人扎诺克索洛·瓦伊莱表示，该党将在谈判中优先考虑居民利益。他还说，SACP不会与其认为涉及欺诈或腐败的力量进行谈判。

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