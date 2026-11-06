西澳大利亚警方表示，没有关于澳大利亚布鲁姆一名15岁少年据称遭袭和被抢劫的记录。据澳大利亚广播公司新闻报道，当地一个Facebook群组中的匿名帖子促使一些用户向评论中公布账户信息的银行账户转账。

匿名帖子

该消息于10月26日出现在Broome Noticeboard群组中。发帖人声称，两名男子袭击并抢劫了他患有自闭症的15岁儿子。

超过100人在评论中询问他们可以如何提供帮助。随后，评论中公布了银行账户信息和姓名，数名用户表示自己已经转账。该帖子后来被删除。

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警方回应与建议

该消息还称，警方已获悉这起事件，执法人员据称拥有监控录像。西澳大利亚警方告诉澳大利亚广播公司新闻，他们没有此类事件的记录，有关视频录像的说法不属实。

5月，另一个Facebook群组发布了一则求助信息，称一辆汽车据称遭人闯入，现金、银行卡和工具被盗。由于帖子没有说明事件发生地点，澳大利亚广播公司新闻无法核实这一说法。

Meta表示，公司会审查内容，并与政府及执法机构合作，以保护用户免受诈骗。科廷大学教授塔马·利弗指出，匿名帖子以及在评论中公布付款信息可能有助于绕过平台审核。金伯利地区消费者保护服务代表安吉·因内斯建议，不要向陌生人转账，并向WA ScamNet、警方、平台及社区管理员报告可疑情况。

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