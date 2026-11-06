以色列Yashar党呼吁总统艾萨克·赫尔佐格尽快授权该党领导人加迪·艾森科特组建新政府。在与以色列议会各党团协商期间，艾森科特获得了67项推荐，而总理本雅明·内塔尼亚胡获得46项推荐，阿纳多卢通讯社报道。

Yashar党的立场

Yashar表示，艾森科特获得的推荐数量是自2015年以来政府组阁候选人所获推荐数中最多的。该党认为，这些结果表明以色列人希望改变，并且不信任内塔尼亚胡。

该党还表示，内塔尼亚胡领导的是看守政府，且仅获得少数派支持——46个席位。Yashar呼吁授权艾森科特组建一个为所有以色列公民服务的国家紧急政府。

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总统的决定

赫尔佐格在结束与所有以色列议会党团的协商后表示，结果看起来很明确，但由于各阵营之间及其内部的相互否决，组建政府的可能性仍不确定。总统计划与各党领导人进行额外的个人会谈，以确定谁能够组建联盟，并打算在周日授予组阁授权。

以色列议会选举于10月27日举行。无论是内塔尼亚胡阵营还是反对派阵营，都没有获得绝对多数。根据以色列法律，总统在与议会党团协商后，会考虑一名议员能否获得以色列议会多数支持，并授权其组建政府。

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