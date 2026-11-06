W Izraelu partia Yashar wezwała prezydenta Icchaka Herzoga, aby jak najszybciej powierzył liderowi ugrupowania, Gadiemu Eisenkotowi, misję utworzenia nowego rządu. Podczas konsultacji z frakcjami Knesetu Eisenkot otrzymał 67 rekomendacji, podczas gdy premier Binjamin Netanjahu — 46, informuje Anadolu Agency.

Stanowisko partii Yashar

W Yashar oświadczono, że wynik Eisenkota jest największą liczbą rekomendacji udzielonych kandydatowi na utworzenie rządu od 2015 roku. Partia uważa te rezultaty za dowód dążenia Izraelczyków do zmian i braku zaufania do Netanjahu.

Ugrupowanie oświadczyło także, że Netanjahu stoi na czele rządu pełniącego obowiązki i ma poparcie mniejszości — 46 mandatów. Yashar wezwała do powierzenia Eisenkotowi utworzenia rządu nadzwyczajnego jedności narodowej, który będzie działał na rzecz wszystkich obywateli Izraela.

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Decyzja prezydenta

Herzog po zakończeniu konsultacji ze wszystkimi frakcjami Knesetu oświadczył, że wyniki wydają się jasne, jednak możliwość utworzenia rządu pozostaje niepewna z powodu wzajemnych wet między blokami i wewnątrz nich. Prezydent planuje przeprowadzić dodatkowe osobiste rozmowy z liderami partii, aby ustalić, kto jest zdolny utworzyć koalicję, i zamierza udzielić mandatu w niedzielę.

Wybory parlamentarne w Izraelu odbyły się 27 października. Żaden z bloków — ani Netanjahu, ani opozycji — nie zdobył bezwzględnej większości. Zgodnie z izraelskim prawem prezydent po konsultacjach z frakcjami parlamentarnymi powierza posłowi utworzenie rządu, biorąc pod uwagę jego zdolność do uzyskania poparcia większości w Knesecie.

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