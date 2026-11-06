W RPA Komisja Wyborcza poinformowała, że według stanu na godz. 17:00 wprowadziła do systemu ponad 60% z 66 073 wyników wyborów lokalnych w 2026 roku. Proces najszybciej przebiegał w prowincji Przylądek Północny, gdzie wprowadzono 87% wyników, informuje TimesLIVE.

Główny urzędnik wyborczy komisji Sy Mamabolo oświadczył, że liczenie, weryfikacja i audyt wyników w całym kraju postępują stabilnie. Jak powiedział, do tego czasu zeskanowano około 40 202 formularzy z wynikami, a 32 238 przeszło niezależny audyt w ramach kontroli jakości.

Tempo wprowadzania wyników

Po prowincji Przylądek Północny największy odsetek wprowadzonych wyników odnotowano w Prowincji Przylądkowej Zachodniej — 69%. W prowincji Wolne Państwo wskaźnik wynosił 64%, w Przylądkowej Wschodniej — 60%, a w Mpumalanga — 52%.

W KwaZulu-Natal do systemu wprowadzono 37% wyników. W prowincji Północno-Zachodniej i Gautengu wskaźnik wynosił po 35%, natomiast w Limpopo — 23%.

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Gotowość gmin

Wprowadzanie, skanowanie i audyt wyników zakończono w 65 z 213 gmin w kraju, czyli w 31%. W prowincji Przylądek Północny procedury zakończono w 21 z 26 gmin, w Przylądkowej Zachodniej — w 14 z 25, a w prowincji Wolne Państwo — w siedmiu z 19.

W prowincji Przylądkowej Wschodniej procedury zakończono w dziewięciu z 33 gmin, a w Mpumalandze — w pięciu z 17. W KwaZulu-Natal gotowych było sześć z 44 gmin, w prowincji Północno-Zachodniej — dwie z 18, a w Limpopo — jedna z 22. Gauteng w chwili briefingu był jedyną prowincją, w której procedur nie zakończono w żadnej z dziewięciu gmin.

Mamabolo podkreślił, że dane pozostają wstępne do czasu zakończenia rozpatrywania zastrzeżeń, które mogą wpłynąć na wyniki wyborów. Komisja oczekuje, że zakończy zestawianie wyników do końca tygodnia, i wezwała partie, niezależnych kandydatów, media oraz opinię publiczną do opierania się na oficjalnie zweryfikowanych danych.

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