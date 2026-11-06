В ЮАР обработали более 60% результатов местных выборов — TimesLIVE

В ЮАР Избирательная комиссия сообщила, что по состоянию на 17:00 внесла в систему более 60% из 66 073 результатов местных выборов 2026 года. Быстрее всего процесс проходил в провинции Северный Кейп, где было внесено 87% результатов, сообщает TimesLIVE.

Главный избирательный сотрудник комиссии Си Мамаболо заявил, что подсчёт, проверка и аудит результатов по стране продвигаются стабильно. По его словам, к тому времени было отсканировано около 40 202 бланков с результатами, а 32 238 прошли независимый аудит в рамках контроля качества.

Темпы внесения результатов

После провинции Северный Кейп наибольшая доля внесённых результатов была в Западно-Капской провинции — 69%. В провинции Фри-Стейт этот показатель составил 64%, в Восточно-Капской — 60%, в Мпумаланге — 52%.

В Квазулу-Натале в систему внесли 37% результатов. В Северо-Западной провинции и Гаутенге показатель составил по 35%, тогда как в Лимпопо — 23%.

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Готовность муниципалитетов

Внесение, сканирование и аудит результатов завершили в 65 из 213 муниципалитетов страны, или в 31%. В провинции Северный Кейп процедуры завершили в 21 из 26 муниципалитетов, в Западно-Капской — в 14 из 25, в провинции Фри-Стейт — в семи из 19.

В Восточно-Капской провинции процедуры завершили в девяти из 33 муниципалитетов, в Мпумаланге — в пяти из 17. В Квазулу-Натале готовыми были шесть из 44 муниципалитетов, в Северо-Западной провинции — два из 18, в Лимпопо — один из 22. Гаутенг на момент брифинга был единственной провинцией, где процедуры не завершили ни в одном из девяти муниципалитетов.

Мамаболо подчеркнул, что цифры остаются предварительными до завершения рассмотрения возражений, которые могут повлиять на результаты выборов. Комиссия ожидает завершить сведение результатов до конца недели и призвала партии, независимых кандидатов, СМИ и общественность опираться на официально проверенные данные.

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