南非已处理超过60%的地方选举结果——TimesLIVE

南非选举委员会表示，截至17:00，已将2026年地方选举66,073份结果中的超过60%录入系统。北开普省的进度最快，已有87%的结果录入系统，TimesLIVE报道。

该委员会首席选举官西·马马博洛表示，全国范围内的计票、核验和结果审计工作正稳步推进。他说，截至当时，约40,202份结果表格已被扫描，其中32,238份已作为质量核查的一部分通过独立审计。

结果录入进度

继北开普省之后，西开普省的结果录入比例最高，为69%。自由州为64%，东开普省为60%，普马兰加省为52%。

夸祖鲁-纳塔尔省已有37%的结果录入系统。西北省和豪登省的比例均为35%，而林波波省为23%。

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各市政区的准备情况

全国213个市政区中，65个已完成结果录入、扫描和审计工作，占31%。北开普省26个市政区中有21个完成相关程序；西开普省25个中有14个；自由州19个中有7个。

东开普省33个市政区中有9个完成相关程序，普马兰加省17个中有5个完成。夸祖鲁-纳塔尔省44个市政区中有6个准备就绪；西北省18个中有2个；林波波省22个中有1个。在简报会举行时，豪登省是唯一一个9个市政区均未完成程序的省份。

马马博洛强调，在可能影响选举结果的异议审议完成前，这些数字仍属初步数据。委员会预计将在本周末前完成结果汇总，并呼吁政党、独立候选人、媒体和公众以经官方核实的数据为依据。

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