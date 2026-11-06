巴基斯坦民间组织代表反对可能取消水烟禁令，并允许水烟场所在该国首都伊斯兰堡营业。他们警告称，这一决定可能削弱烟草控制措施，并与国家的法律和国际义务相冲突。

据《Dawn》报道，Sustainable Development Policy Institute和Blue Veins的代表与国民议会议员法鲁克·萨塔尔会面。代表团对有关可能重新审议伊斯兰堡首都区水烟禁令的报道表示担忧。

民间组织的论点

活动人士表示，允许水烟馆营业将违反《世界卫生组织烟草控制框架公约》第5.3条。该条款要求各国保护公共卫生政策免受烟草行业商业利益的影响。

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他们还强调了健康风险，尤其是吸食水烟时接触一氧化碳、重金属和致癌物的风险。组织代表称，一次吸食可能意味着接触相当于吸食数十支香烟的有毒物质。他们还指出，在场所内共用烟管可能导致感染传播。

议员的立场

据该媒体报道，根据最高法院的裁决，在巴基斯坦吸食水烟受到严格禁止。与此同时，活动人士称，代表法鲁克·萨塔尔所在政党的卫生部长据称正在考虑向伊斯兰堡的水烟场所发放许可证的可能性。他们将这一倡议与此类场所业主及酒店业代表施加的压力联系起来。

法鲁克·萨塔尔承认烟草和尼古丁产品带来的重大风险，并强调有必要防止儿童接触这些物质。

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