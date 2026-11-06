У ПАР опрацювали понад 60% результатів місцевих виборів — TimesLIVE

У ПАР Виборча комісія повідомила, що станом на 17:00 внесла до системи понад 60% із 66 073 результатів місцевих виборів 2026 року. Найшвидше процес тривав у Північнокапській провінції, де було внесено 87% результатів, повідомляє TimesLIVE.

Головний виборчий посадовець комісії Сі Мамаболо заявив, що підрахунок, перевірка й аудит результатів у країні просуваються стабільно. За його словами, на той час відсканували близько 40 202 бланків із результатами, а 32 238 пройшли незалежний аудит у межах перевірки якості.

Темпи внесення результатів

Після Північнокапської провінції найбільша частка внесених результатів була у Західнокапській провінції — 69%. У провінції Вільна Держава цей показник становив 64%, у Східнокапській — 60%, у Мпумаланзі — 52%.

У Квазулу-Наталі до системи внесли 37% результатів. У Північно-Західній провінції та Гаутенгу показник становив по 35%, тоді як у Лімпопо — 23%.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Готовність муніципалітетів

Внесення, сканування та аудит результатів завершили у 65 із 213 муніципалітетів країни, або у 31%. У Північнокапській провінції процедури завершили 21 із 26 муніципалітетів, у Західнокапській — 14 із 25, у провінції Вільна Держава — сім із 19.

У Східнокапській провінції завершили процедури дев'ять із 33 муніципалітетів, у Мпумаланзі — п'ять із 17. У Квазулу-Наталі готовими були шість із 44 муніципалітетів, у Північно-Західній провінції — два з 18, у Лімпопо — один із 22. Гаутенг на час брифінгу був єдиною провінцією, де процедури не завершили в жодному з дев'яти муніципалітетів.

Мамаболо наголосив, що цифри залишаються попередніми до завершення розгляду заперечень, які можуть вплинути на результати виборів. Комісія очікує завершити зведення результатів до кінця тижня та закликала партії, незалежних кандидатів, медіа й громадськість спиратися на офіційно перевірені дані.

Читай нас у