W Korei Południowej policja znalazła ciało kobiety w wieku od 70 do 79 lat w domu mężczyzny w wieku od 60 do 69 lat, na którego wcześniej wielokrotnie skarżyła się z powodu stalkingu. Jak informuje Korea Herald, zaginięcie kobiety zgłoszono w czwartek około godziny 6:40 rano. Funkcjonariusze namierzyli jej telefon komórkowy i znaleźli ciało w domu mężczyzny, który w tym czasie był nieprzytomny.

Wcześniejsze zgłoszenia na policję

W czerwcu kobieta zgłosiła się na policję, informując, że mężczyzna czekał w pobliżu jej miejsca pracy. Następnie funkcjonariusze wydali wobec niego zakaz zbliżania się.

W lipcu policja ponownie otrzymała zgłoszenie o stalkingu i tymczasowo zatrzymała mężczyznę. Funkcjonariusze poprosili prokuraturę o wystąpienie do sądu o nakaz jego aresztowania, jednak prokuratura tego nie zrobiła.

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Stan zdrowia i urządzenie elektroniczne

Według lokalnej stacji telewizyjnej MBN prokuratura powołała się na stan zdrowia mężczyzny oraz jego obietnicę, że nie będzie już prześladował kobiety. Urzędnicy przekazali, że miał raka w czwartym stadium, a rokowania dotyczące długości jego życia były niekorzystne.

Mężczyzna miał tymczasowy nakaz noszenia elektronicznego urządzenia do śledzenia jego przemieszczania się. Według publikacji do przestępstwa doszło dwa tygodnie po zdjęciu tego urządzenia. Kobieta miała znajdować się pod policyjnym nadzorem kategorii A, przeznaczonym dla osób o wysokim ryzyku stania się ofiarami stalkingu, przemocy domowej lub przemocy ze strony partnera. Policja oświadczyła, że w ubiegłym miesiącu ostrzegła ją o planowanym zdjęciu urządzenia.

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