В Южной Корее полиция нашла тело женщины в возрасте от 70 до 79 лет в доме мужчины в возрасте от 60 до 69 лет, на которого она ранее неоднократно жаловалась из-за преследования. Как сообщает Korea Herald, женщину объявили пропавшей примерно в 6:40 утра в четверг. Правоохранители отследили ее мобильный телефон и обнаружили тело в доме мужчины, который в тот момент был без сознания.

Предыдущие обращения в полицию

В июне женщина обратилась в полицию, сообщив, что мужчина ждал возле ее места работы. После этого правоохранители выдали в отношении него запретительное предписание.

В июле полиция вновь получила сообщение о преследовании и временно задержала мужчину. Правоохранители попросили прокуратуру обратиться в суд за ордером на его арест, однако прокуратура этого не сделала.

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Состояние здоровья и электронное устройство

По данным местного телеканала MBN, прокуратура сослалась на состояние здоровья мужчины и его обещание больше не преследовать женщину. Чиновники сообщили, что у него был рак четвертой стадии, а прогноз относительно продолжительности его жизни был неблагоприятным.

Мужчина имел временное предписание носить электронное устройство для отслеживания передвижений. По данным издания, преступление произошло через две недели после снятия этого устройства. Женщина, как сообщается, находилась под полицейским наблюдением категории A для людей с высоким риском стать жертвами преследования, домашнего насилия или насилия со стороны партнера. Полиция заявила, что в прошлом месяце предупредила ее о предстоящем снятии устройства.

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