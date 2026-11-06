Moderna повысила прогноз роста выручки в 2026 году до 15–25% после результатов третьего квартала, превзошедших ожидания аналитиков. Ранее компания прогнозировала рост годовой выручки не более чем на 10%.

Как сообщает CNBC, выручка Moderna в третьем квартале выросла на 29% в годовом выражении — до 1,31 млрд долларов. Аналитики, опрошенные LSEG, ожидали 885,1 млн долларов. Компания получила 162 млн долларов чистой прибыли, или 38 центов на акцию, тогда как годом ранее зафиксировала чистый убыток в 200 млн долларов, или 51 цент на акцию. Прибыль на акцию также превысила ожидания: аналитики прогнозировали убыток в 1,25 доллара на акцию.

Продажи вакцин

Продажи вакцин против COVID-19 на международных рынках, а также поставки в рамках долгосрочных государственных партнерств поддержали квартальные показатели. В США выручка составила 780 млн долларов, на международных рынках — 533 млн долларов.

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Генеральный директор Moderna Стефан Бансель связал сильный квартал с запуском новых продуктов и расширением географии продаж. По его словам, компания ощущает полный годовой эффект от вакцины против COVID-19 нового поколения на основе мРНК, которую в США одобрили в мае 2025 года.

Вакцина против гриппа

Бансель также отметил, что новая отдельная вакцина Moderna против гриппа, одобренная в США в августе, будет иметь ограниченный запуск в стране в 2026 году из-за сроков ее выхода на рынок. Он объяснил, что контракты на вакцины против COVID-19 обычно заключают в первом квартале, поэтому в прошлом году новая вакцина компании имела лишь ограниченный старт.

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