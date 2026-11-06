Moderna podniosła prognozę wzrostu przychodów w 2026 roku do 15–25% po wynikach za trzeci kwartał, które przewyższyły oczekiwania analityków. Wcześniej spółka prognozowała wzrost rocznych przychodów o nie więcej niż 10%.

Jak informuje CNBC, przychody Moderny w trzecim kwartale wzrosły o 29% rok do roku, do 1,31 mld dolarów. Analitycy ankietowani przez LSEG oczekiwali 885,1 mln dolarów. Spółka osiągnęła 162 mln dolarów zysku netto, czyli 38 centów na akcję, podczas gdy rok wcześniej odnotowała stratę netto w wysokości 200 mln dolarów, czyli 51 centów na akcję. Zysk na akcję również przekroczył oczekiwania: analitycy prognozowali stratę w wysokości 1,25 dolara na akcję.

Sprzedaż szczepionek

Sprzedaż szczepionek przeciw COVID-19 na rynkach międzynarodowych, a także dostawy w ramach długoterminowych partnerstw rządowych, wsparły wyniki kwartalne. Przychody w USA wyniosły 780 mln dolarów, a na rynkach międzynarodowych — 533 mln dolarów.

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Dyrektor generalny Moderny Stéphane Bancel powiązał silny kwartał z wprowadzeniem nowych produktów i rozszerzeniem geograficznego zasięgu sprzedaży. Jak powiedział, spółka odczuwa pełnoroczny efekt szczepionki przeciw COVID-19 nowej generacji opartej na mRNA, która została zatwierdzona w USA w maju 2025 roku.

Szczepionka przeciw grypie

Bancel zaznaczył również, że nowa samodzielna szczepionka Moderny przeciw grypie, zatwierdzona w USA w sierpniu, będzie miała ograniczone wprowadzenie w kraju w 2026 roku ze względu na termin jej wejścia na rynek. Wyjaśnił, że kontrakty na szczepionki przeciw COVID-19 są zwykle zawierane w pierwszym kwartale, dlatego nowa szczepionka spółki miała w ubiegłym roku jedynie ograniczony start.

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