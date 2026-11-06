Moderna将2026年营收增长预测上调至15%至25%——CNBC

在第三季度业绩超出分析师预期后，Moderna将其2026年营收增长预测上调至15%至25%。此前，该公司预计全年营收增长不会超过10%。

据CNBC报道，Moderna第三季度营收同比增长29%，至13.1亿美元。LSEG调查的分析师预期为8.851亿美元。该公司实现净利润1.62亿美元，合每股38美分，而一年前净亏损2亿美元，合每股51美分。每股收益也超过预期：分析师此前预计每股亏损1.25美元。

疫苗销售

国际市场COVID-19疫苗销售以及长期政府合作伙伴关系框架下的供应，支撑了季度业绩。在美国，营收为7.8亿美元；在国际市场，营收为5.33亿美元。

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Moderna首席执行官斯特凡纳·邦塞尔将强劲的季度表现归因于新产品的推出和销售地域的扩大。他表示，公司正感受到基于mRNA的新一代COVID-19疫苗带来的全年效应，该疫苗于2025年5月获美国批准。

流感疫苗

邦塞尔还指出，Moderna新推出的独立流感疫苗于8月获美国批准，但由于其进入市场的时间，该疫苗将在2026年于美国进行有限推广。他解释说，COVID-19疫苗合同通常在第一季度签订，因此该公司的新疫苗去年仅实现了有限启动。

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